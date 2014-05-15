Регионалы и коммунисты выступили против АТО и покинули Раду под крики "Банду геть!"

Депутаты от Партии регионов и КПУ вышли из сессионного зала Верховной Рады, выражая свой протест проведению АТО на востоке Украины.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам лидера фракции ПР Александра Ефремова, его фракция решила покинуть сессионный зал из-за проведения антитеррористической операции и работой парламента в этих условиях.

Депутат заявил, что в таких условиях парламент не может нормально работать, и "мы покидаем зал".

В ответ представители большинства начали скандировать: "Банду геть!", после этого почти все представители ПР и КПУ покинули сессионный зал.

Позже Ефремов рассказал, что решение фракций уйти из Рады было вызвано неадекватным отношением власти.

"Мы вчера договорились, что второй тур проведения круглого стола будем организовывать в городе Донецке", - отметил он.

Также Ефремов отметил, что "вместо того, чтобы во время переговоров остановить все военные действия, власть организовала на востоке Украины сегодня ночью опять спецоперацию, в которой погибли люди. Не замечать того, что погибают люди в нашем государстве, мы не можем, потому в знак протеста мы сегодня покинули сессионный зал", - резюмировал регионал.

Стоит отметить, что после демарша регионалов и коммунистов работа парламента не прекратилась, но вскоре председатель Рады Александр Турчинов был вынужден объявить перерыв.

Это решение было принято после того, как депутаты не смогли включить в повестку дня законопроект о сотрудничестве территориальных общин – это предложение не поддержала группа "Суверенная европейская Украина".

Турчинов отметил, что "тренировать друг друга" в сессионном зале новым голосованием нецелесообразно и досрочно перерыв, который продлится до 16 часов.

Напомним, ранее и.о. президента Украины назвал условия, при которых он будет готов отдать приказ о прекращении АТО.