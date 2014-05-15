В Славянске боевики засели в школе и стреляют по силовикам: опубликовано видео

В Славянске террористы засели в одной из школ и оттуда ведут минометный огонь по украинским силовикам.

Директор школы №18 Елена Маляр рассказала, что ранним утром в Славянске снаряд попал в жилой дом, расположенный в 150 метрах от школы, сообщает издание Tvplus.dn.ua.

К счастью, жертв и разрушений нет.

По словам соседей, хозяин пострадавшего жилища в этот момент находился во дворе. В доме вылетели стекла.

Маляр также сообщила, что на территорию школы утром заходили представители "ДНР", чтобы проверить целостность здания. Поговорив с директором и осмотрев здание снаружи, они ушли.

Ранее заместитель главаря террористов Игоря Гиркина Сергей Здрилюк ("Абвер") заявил, что террористы намерены начать "силовую операцию" против украинских силовиков, если те не покинут Донбасс и дал им 24 часа на вывод войск.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины может быть остановлена только при условии, когда террористы сложат оружие и освободят заложников.

Видео: youtube