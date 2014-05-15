Решение Конституционного суда: 25 мая украинцы выберут президента на пять лет - СМИ

Срок полномочий главы государства, которого украинцы будут выбирать 25 мая, составит пять лет.

Об этом говорится в решении Конституционного Суда, сообщает РБК-Украина.

"Срок полномочий Президента, избранного на досрочных выборах 25 мая, составит пять лет", - отметил судья, однако подробностей решения не сообщил.

Напомним, официальный вердикт КСУ будет обнародован завтра, 16 мая.

Само решение Конституционного Суда было принято 15 мая после изучения представления 101 депутата об официальном толковании положений Конституции, связанных с полномочиями Президента Украины.

Судья-докладчик по делу – Петр Стецюк.

Необходимость разъяснения и официального толкования некоторых положений Конституции депутаты объяснили неоднозначным пониманием того, на какой срок избирается глава государства на внеочередных выборах, назначенных на 25 мая.

От этого решения, по мнению депутатов, зависит возможность реализации конституционного права граждан Украины на участие в выборах Президента Украины.

Напомним, ранее пророссийские террористы в Донецкой и Луганской областях обещали не допустить проведения выборов в регионе.