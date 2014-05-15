Спецоперация на севере Донецкой области вошла в финальную стадию – СМИ

На севере Донецкой области, где силовики проводят антитеррористическую операцию, АТО вошла в финальную фазу. Таких категоричных заявлений от самого утра не жалели и украинские военные аналитики, и генералы политического фронта.

Последние дни под Краматорском горячо. На АТО террористы отвечают выстрелами и новыми захватами, но уже ночью украинские военные зачистили телебашню от террористов, сообщает ТСН.

Вблизи села Староваровка, под Краматорском, состоялся бой между украинскими военными и группой террористов, засевших в лесополосе. Операция тоже прошла успешно. Раненых и погибших среди военных нет. Зато военным удалось взять в плен трех террористов.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики приступили к финальной стадии АТО, тем более, что в штабе антитеррористической операции - люди с боевым опытом,прошедшие Ирак

Фото, видео: tsn.ua