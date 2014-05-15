Западные СМИ: на Донбассе террористы грызутся между собой - не могут поделить добычу

На Донбассе между группами вооруженных боевиков произошел раскол, они "грызутся", потому что не могут поделить добычу.

Об этом говорится в статье "Противостояние между ополченцами на Донбассе", опубликованной во французской Le Figaro.

Разногласия между группами сепаратистов нарастают, о чем свидетельствует покушение на самозваного "губернатора" Луганщины Валерия Болотова, считает политолог Юрий Романенко.

По мнению эксперта, конфликт внутри сепаратистского движения объясняется, скорее, материальными причинами, чем идеологическими.

"Они грызутся, потому что не могут поделить добычу", – говорит эксперт, ссылаясь на "финансовую помощь Москвы и "семьи" Януковича. Он хочет дестабилизировать Донбасс, чтобы получить козырную карту, которую можно будет использовать в переговорах с киевскими властями.

"Но в нем никто не нуждается. У него больше нет народной поддержки. Только Москва использует его, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Украины", - считает эксперт.

Обеспокоенные тем, что восточные регионы могут ускользнуть из-под их влияния, московские власти прилагают большие усилия для объединения "сил повстанцев, чтобы не потерять контроль над тысячами человек, которые получили оружие". По словам эксперта, Москва хотела бы, чтобы пророссийский политик Олег Царев координировал политическое крыло сепаратистов, а полковник Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" (подозреваемый в причастности к российской военной разведке) – военное крыло.

Обеспокоен ситуаций и металлургический магнат Ринат Ахметов, которого на Донбассе считают "всемогущим". Лидер донецких сепаратистов обвинил самого богатого украинца в финансировании "двух третей пророссийских активистов", в то время как он пытается возобновить отношения с киевскими властями. Он сразу же опроверг эти обвинения. Ранее приближенный к Виктору Януковичу, Ахметов объявил о создании собственных подразделений для совместного патрулирования с милицией. Это может быть плохо воспринято вооруженными сепаратистами.

Напомним, что ранее Ахметов заявил: он видит Донбасс только в составе Украины, но требует больше полномочий регионам.