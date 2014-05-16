Конституционный Суд: срок полномочий будущего президента - пять лет

Сегодня, 16 мая, Конституционный Суд Украины официально огласил свое решение относительно сроков полномочий будущего президента.

Об этом сообщил председатель КСУ Юрий Баулин, передает УНИАН.

По решению Суда, избранный на досрочных выборах 25 мая глава государства, будет иметь полномочия сроком на пять лет.

"Положение части 1, 5 статьи 103 Конституции Украины необходимо понимать так, что Президент Украины избирается гражданами Украины на внеочередных и на очередных выборах сроком на 5 лет", - заявил Баулин.

Также судья уточнил, что, изучив материалы дела, Конституционный Суд пришел к выводу, что закрепленный в части 1 статьи 103 Основного закона Украины 5-летний срок – единый конституционно установленный срок, на который избирается Президент Украины.

Кроме того, Баулин отметил, что суд пришел к выводу, что 5-летний срок одинаково распространяется для Президента Украины как на внеочередных, так и очередных выборах.

Напомним, с конституционным представлением в КСУ обратилась группа народных депутатов, которые попросили официального толкования положений Конституции о сроках полномочий президента после выборов, назначенных на 25 мая.