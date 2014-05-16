В Донецке начальником милиции назначен генерал времен президентства Януковича

В Донецке представили нового начальника милиции города - Юрия Седнева.
Сегодня, 16 мая, личному составу городской милиции Донецка был представлен новый начальник – генерал-майор Юрий Седнев.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого ГУ МВД, передают "Новости Донбасса".
Стоит отметить, что Седнев уже возглавлял донецкую милицию с 2011 по 2013 годы, а потом был переведен в Николаевскую область – после событий во Врадиевке и попыток местной милиции "замять" скандал.
Нового начальника городской милиции представлял руководитель ГУ МВД Донецкой области Константин Пожидаев, в присутствии мэра города Александр Лукьянченко.
"В это непростое время возглавить Донецкое городское управление милиции – это большая ответственность", - отметил Константин Пожидаев.
В свою очередь, Лукьянченко пообещал, что городской совет Донецка будет работать с гарнизоном милиции "как одно целое", чтобы защитить граждан и обеспечить порядок на улицах города.