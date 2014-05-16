Донецкие сепаратисты 18 мая хотят "распечатать" границу с Россией

Донецкие сепаратисты 18 мая намерены провести очередной митинг, чтобы "открыть" границы с Россией.

Об этом заявил губернатора-самозванец Павел Губарев на своей странице в Facebook.

В частности, говорится о том, что на митинге сепаратисты попытаются "распечатать границы с Россией и добиться от воинских частей, дислоцирующихся на территории ДНР, принятия присяги народу ДНР или выехать с нашей земли".

Лидер сепаратистов также заявил, что пограничников и военных будут "призывать" либо перейти на их сторону, либо передислоцироваться в другие регионы.

Напомним, утром 15 мая представитель так называемого "народного ополчения Донбасса" по кличке "Абвер", заявил, что боевики через 24 часа атакуют украинских военных, если те не покинут захваченные в Донецкой области блокпосты.

Комментируя это заявление, военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал "Абвера" "клоуном, место которого – в палате рядом с "Наполеоном".

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".