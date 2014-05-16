Парубий просит США о поддержке, чтобы говорить с Россией о мире с позиции силы

Секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что Украина нуждается в поддержке США и напомнил, чтобы победить в холодной войне, президент США Рональд Рейган проводил американскую политику "мира с позиции силы". Именно это, по его мнению, должна сделать и Украина.

Об этом говорится в его статье для The Wall Street Journal, сообщает Inopressa.ru.

"Чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны от России и других агрессоров, украинские вооруженные силы и силы безопасности нуждаются в реформировании, обучении и современном оборудовании. Украина - мирная страна, но ни одна страна не может смириться с аннексией своих исторических территорий. С помощью США и Европы мы сможем восстановить стабильность. Поэтому мы надеемся получить американскую помощь в создании мощного военного средства сдерживания", - пишет он.

"Мы подали Соединенным Штатам полный список необходимого - содействия в форме средств ПВО и противотанкового вооружения, а также пуленепробиваемых жилетов и приборов ночного видения, - конкретизирует Парубий. - Как заявил в прошлом месяце в интервью бывший американский посол на Украине Джон Хербст, если бы Путин "знал, что военный арсенал Украины включает западные средства противотанковой и противовоздушной обороны, цена вторжения резко бы поднялась". Украина не просит, чтобы ее защищали американские солдаты. Мы просим только инструменты для защиты нашей страны".

Также Парубий считает, что "США могут значительно помочь Украине, применив максимальные санкции в отношении российской экономики, ключевых фигур, управляющих режимом Путина, и деловых партнеров российского правительства".

Ранее "Главред" сообщал, что Парубий призвал мир создать антипутинскую коалицию и сравнил действия российского президента и Адольфа Гитлера.