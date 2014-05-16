Донецкие сепаратисты приняли "конституцию": два языка и возможность присоединения к России

Так называемый "Верховный совет Донецкой народной республики" принял "конституцию" самопровозглашенного государства, определив "ДНР" "парламентской республикой" с двумя государственными языками.

Согласно документу, "Верховный совет ДНР" назначает председателя совета министров и принимает решение о его отставке. Также парламент формирует совет министров, принимает решение о его отставке, "за исключением таких решений в отношении министра обороны ДНР, главы Службы безопасности и министра внутренних дел", - сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Верховный совет ДНР " - парламент республики, является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти ДНР", - говориться в тексте конституции.

Кроме того, по "конституции" предусматривается присоединение "республики" к другому федеративному государству. "В случае присоединения "ДНР" к федеративному государству "Донецкая республика" становится равноправным субъектом федеративного государства", - говорится в статье 55 Основного закона "ДНР".

Статус "республики" определяется договором между федеративным государством и "ДНР". Он может быть изменен по взаимному согласию между федеративным государством и "ДНР " в соответствии с федеральным конституционным законом.

"Территория ДНР" на момент присоединения к федеративному государству определяется границами бывшей Донецкой области в составе Республики Украина", - отмечается в документе.

Высший нормативный правовой акт устанавливает два государственных языка в "республике" - русский и украинский. "В Донецкой Народной Республике" признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение", - говорится в тексте "конституции".

Она также предусматривает первенство православия над другими религиями. "В Донецкой народной республике "первенствующей и господствующей верой является Православная вера…", - говорится в тексте. В то же время, закон предусматривает свободу вероисповедания.