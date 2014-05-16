Под Краматорском террористы обстреляли аэродром из гранатометов, но были отбиты

В пятницу, 16 мая, утром, возле захваченного террористами Краматорска Донецкой области боевики обстреляли аэродром украинских силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что огонь велся в течение 20 минут из гранатометов и другого оружия. Украинские военные также ответили огнем. Пострадавших среди украинских военнослужащих и гражданского населения нет, сообщает ведомство.

"Нападающие вели огонь в течение 20 минут с зеленых насаждений возле территории военной части. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины применили оружие в ответ защиты военного объекта. Пострадавших среди украинских военнослужащих и гражданского населения нет", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, неизвестные утром в пятницу под Краматорском из гранатометов и другого оружия обстреляли одно из зданий военного аэродрома.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы пытаются атаковать блокпосты украинских силовиков, но получают отпор. Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".