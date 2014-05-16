Украина может полностью закрыть границу с Россией

Украинские пограничники предупреждают жителей регионов России, граничащих с восточными областями страны о потенциальной угрозе закрытия пунктов пропуска на границу в случае продолжения попыток блокирования их работы или захвата.

Об этом сказал помощник главы ведомства Сергей Астахов, пишет Сегодня.

"Хочу обратиться к жителям приграничных районов России с огромной просьбой, не создавать самим себе большие проблемы. Если будут продолжаться факты и попытки блокировать или захватывать пункты пропуска, то пограничной службе ничего не останется, как ограничить движение через них, а возможно, даже закрывать, потому что не будет фактически возможности проводить там погранично-таможенный досмотр", - заявил он.

По его словам, что в таком случае будут ущемлены сами же жители приграничных территорий.

"Пограничная служба фактически всех их прекрасно знает, мы не ставим специально им каких-либо преград в пересечении государственной границы. Однако если их будут привлекать местные главари, то пограничной службе ничего не останется, как закрывать эти пункты пропуска", - подчеркнул Астахов.

Ранее сообщалось, что 18 мая донецкие сепаратисты намерены "распечатать границу" с Россией.