Эксперт о российских войсках возле границ Украины: прессинг, но готовым надо быть ко всему

Стягивание российских войск к границам Украины, зафиксированное накануне, скорее всего, является больше прессингом со стороны властей РФ, а не угрозой вторжения. В то же время, нужно быть готовыми к любым действиям Москвы.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сегодня мы зафиксировали стягивание российских войск, находящихся в 100-км зоне от границы РФ с Украиной, ближе к границе. Вместе с тем, вплотную к границе, в зону прямой видимости, они не подошли. Российских командиров предупредили о готовности к проведению "миротворческой операции". Наши пограничники констатируют: провокации на границе стихли", - отметил он.



"Это похоже на затишье перед бурей. Хотя, если бы Путин хотел ввести войска – Москва бы сразу признала результаты "псевдореферендумов" на Донбассе 11 мая и это сделала. Думаем, это все же просто продолжение давнего прессинга", - считает Тымчук.

"Посмотрим, что будет ближе к президентским выборам в Украине. Но готовым надо быть ко всему, - впрочем, Минобороны Украины отрапортовало, что армия готова к сценарию вторжения", - добавил эксперт.

Напомним, в Минобороны сообщили, что у некоторых российских военных уже есть повязки "миротворцев".