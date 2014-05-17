В Краматорске террористы из гранатометов обстреляли аэродром - Тымчук

Около 5 часов утра сегодня, 17 мая, аэродром в Краматорске был обстрелян террористами.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Обстрел велся из автоматического станкового гранатомёта, установленного на автомобиле", - заявил он.

Также эксперт подчеркнул, что "был идентифицирован гранатомет АГС-30 (6Г25) российского производства. Украинские силовики такого образца вооружения не имеют (в Украине на вооружении стоит подобный автоматический гранатомет АГС-17)".

По данным Тымчука, после обстрела аэродрома террористы произвели несколько выстрелов в сторону города.

Напомним, ранее стало известно о ночном бое в Славянске.

Также пограничники сообщили о столкновении на КПП "Должанский", где около сотни вооруженных террористов отбили своего задержанного лидера Валерия Болотова.

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