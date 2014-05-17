Сегодня в Харькове состоится круглый стол национального единства

Сегодня, 17 мая, в Харькове состоится второе заседание Общеукраинского круглого стола национального единства.

Мероприятие начнется в 13:00 в гостинице "Харьков Палас", передает УНИАН.

Ожидается, что в круглом столе примут участие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, премьер Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, вице-премьер Владимир Гройсман, и.о. главы МИД Андрей Дещица, глава МВД Арсен Аваков.

Также ожидается участие председателя ХОГА Игоря Балуты, председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, и.о. Харьковского городского головы Александра Новака, а также народных депутатов и представителей органов местного самоуправления, общественных деятелей, представители религиозных организаций и деловых кругов региона.

Напомним, первый Общеукраинский круглый стол национального единства состоялся в Киеве 14 мая.