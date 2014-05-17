Тымчук: ночью террористы попытаются вывезти из Украины спецгруз - несколько сотен убитых боевиков

Пророссийские террористы намерены этой ночью вывезти из Украины на территорию РФ спецгруз, в частности, тела погибших боевиков.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодня ночью террористы готовятся к выводу с территории Украины на территорию России автоколонны с особым грузом. В частности, будут вывезены трупы террористов, уничтоженных в боевых столкновениях с украинскими силовиками. Трупов насчитывается несколько сотен", - написал он.

"По нашим данным, проход автоколонны с трупами через госграницу планируется в Луганской области. Ранее при отходе после боестолкновений с силовиками боевики всегда стремились забрать с собой тела уничтоженных террористов, - чтобы избежать идентификации граждан России и военнослужащих ВС РФ", - добавил Тымчук.

В то же время, как сообщается на сайте "Информационного Сопротивления", утром в субботу, 17 мая, был совершен прорыв государственной границы в районе города Красный Луч Луганской области.

"Со стороны Российской Федерации на территорию Украины незаконно въехала автоколонна, состоящая из 6 грузовиков КАМАЗ и 1 автомобиля УАЗ. Содержимое грузовиков неизвестно", - сообщили в ИС.

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