Ситуация на Донбассе: пропавший в Луганске журналист нашелся - СМИ

В Луганске нашелся ранее пропавший 46-летний журналист Владимир Старцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Дмитрий Крикун, не уточнив, где пребывал журналист и в каком он сейчас состоянии.

Обратим внимание, что в среду, 14 мая, около 23:00 журналист Старцев, который является жителем Луганска, вышел из дома в квартале Шевченко (где он был в гостях), намереваясь идти домой.

Однако дома тогда его так и не дождались.

СМИ писали, что примерно в это время у него отключились оба мобильных телефона.

С тех пор они выключены, однако несколько раз в 20:21 15 мая и в 2:44 16 мая один из номеров включался и тут же выключался. Поиск Старцева по больницам результата не дал.

По словам коллег, Старцева искала милиция Алчевска, а также Ленинский РОВД, в которое мать журналиста написала заявления о его пропаже.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, представляя новый отчет ООН, подготовленный в Украине мониторинговой группой из 34 экспертов заявил, что на Востоке Украины были похищены 23 представителя средств массовой информации.