В Луганской области боевики украли у пожарных две БРДМ

В субботу, 17 мая, в Северодонецке и Лисичанске Луганской области боевики захватили по одной бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ), которые находились на территории пожарных частей.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в Луганской области, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

"17 мая в Северодонецкий горотдел милиции обратился с заявлением 42-летний начальник Государственной пожарно-спасательной части и сообщил, что в 13:30 15 неизвестных мужчин в камуфлированной одежде, вооруженные автоматическим оружием, прицепив БРДМ в черному внедорожнику, вывезли его с территории части", - сообщили милиционеры.

По данным ведомства, БРДМ радиохимической разведки находился в нерабочем состоянии (без топлива и аккумуляторной батареи).

В МВД подчеркнули, что в тот же день в Лисичанский горотдел милиции обратился с заявлением 37-летний и.о. начальника Государственной пожарно-спасательной части с подобным заявлениям.

Так, он сообщил, что в 16.45 четверо неизвестных мужчин в камуфлированной одежде, вооруженные автоматическим оружием, с территории части завладели БРДМ радиохимической разведки.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что ранее в Красноармейске (Донецкая область) боевики пытались похитить две боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ) со складов МВД, однако им помешала охрана.

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