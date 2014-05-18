В Краматорске возобновились бои между силовиками и террористами - СМИ

В воскресенье, 18 мая, в захваченном террористами Краматорске Донецкой области возобновились бои между украинскими силовиками и пророссийскими экстремистами. В микрорайоне Станкострой были слышны выстрелы и взрывы, в городе звучала сирена.

Об этом со ссылкой на пользователей Twitter сообщает ТСН.

В микрорайоне Станкострой якобы возник огромный пожар, пишет на своей страничке в Twitter еженедельник "2000".

Пользователь KramUA уточняет, что в Краматорский завод тяжелого станкостроения попали два снаряда.

В сторону Станкостроя едут шесть украинских БТРов. Там, среди жилых домов, террористы подожгли свою баррикаду. Постоянно слышны выстрелы.



Жители Краматорска выложили в сеть видео, где показывают пули, которые залетели в их квартиры, расположеннее на 9-м этаже.

Ранее "Главред" сообщал, что под Краматорском террористы оборудовали огневые точки в жилых кварталах, что значительно осложняет проведение антитеррористической операции

Фото: @AngryBeard14 Видео: Pronovosti