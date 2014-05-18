В Краматорске возобновились бои между силовиками и террористами - СМИ

В микрорайоне Станкострой возник огромный пожар, пишут в соцсетях
В воскресенье, 18 мая, в захваченном террористами Краматорске Донецкой области возобновились бои между украинскими силовиками и пророссийскими экстремистами. В микрорайоне Станкострой были слышны выстрелы и взрывы, в городе звучала сирена.
Об этом со ссылкой на пользователей Twitter сообщает ТСН.
В микрорайоне Станкострой якобы возник огромный пожар, пишет на своей страничке в Twitter еженедельник "2000".
Пользователь KramUA уточняет, что в Краматорский завод тяжелого станкостроения попали два снаряда.
В сторону Станкостроя едут шесть украинских БТРов. Там, среди жилых домов, террористы подожгли свою баррикаду. Постоянно слышны выстрелы.
Жители Краматорска выложили в сеть видео, где показывают пули, которые залетели в их квартиры, расположеннее на 9-м этаже.
Ранее "Главред" сообщал, что под Краматорском террористы оборудовали огневые точки в жилых кварталах, что значительно осложняет проведение антитеррористической операции
Фото: @AngryBeard14 Видео: Pronovosti