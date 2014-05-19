В Минобороны рассказали подробности нападения террористов на блокпост под Славянском

В ночь на понедельник, 19 мая, под захваченным террористами Славянском Донецкой области боевики из засады атаковали блокпост украинских силовиков. Уже стали известны некоторые подробности ночной атаки.

Нападение произошло в 04.30, когда блокпост обстреляли из миномета, сообщает пресс-служба Минбороны.

"Террористы действовали традиционно цинично и коварно, из засады, расположенной на территории детского сада в районе железнодорожного вокзала. Боевики провоцировали военнослужащих на ответные действия, чтобы заставить украинских военных разрушить в результате обстрела детсад", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сообщается, что вследствие минометного обстрела от полученных ранений погиб номер расчета минометного подразделения отдельной аэромобильной бригады солдат Геннадий Беляк. Один военнослужащий подразделения получил ранения, еще двое контужены. Раненому оказана своевременная медицинская помощь, личный состав находится в безопасности.

Уточняется, что пострадавших среди мирного гражданского населения нет.

Ранее "Главред" сообщал, что под Славянском из-за обстрела погиб украинский военный, двое тяжело ранены.

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