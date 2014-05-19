Боевики заблокировали здание Донецкой железной дороги, а город остался без эфирного вещания

19 мая сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в центральной части города,

Об этом сообщает портал "ОстроВ".

На улице Артема, 68, со всех сторон здания стоят автоматчики. На вопрос "ОстроВа", что здесь происходит, представитель ДНР сказал: "Блокируем управление Донецкой дороги".



Представители ДНР также перекрыли микроавтобусом дорогу по проспекту Маяковского, возле ресторана Пушкин, из-за чего нельзя проехать на улицу Артема. Возле микроавтобуса стоит автоматчик и указывает водителям, что им нужно ехать в объезд.

По информации портала, административное здание со всех сторон окружено вооруженными людьми. Около 3-4 человек поднялись к руководству Донецкой магистрали для проведения переговоров, при этом работа управления не приостановлена и никого пока не эвакуируют.

По данным портала, цель визита и требования захватчиков неизвестны, однако из гаража ДЖД захватчикам уже удалось угнать две ведомственные машины.

Пресс-служба Донецкой железной дороги пока не прокомментировала данную ситуацию.

Также издание сообщает, что в Донецке прекратили свое вещание большинство телеканалов и радиостанций.

С утра дончане, которые принимают сигнал на антенну, не могут посмотреть ни один канал как украинского, так и российского телевидения.

Также автомобилисты говорят о том, что их преемники не принимают сигнала местных радиостанций.

Напомним, ранее Генпрокуратура признала самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" террористическими организациями.

Видео: "ОстроВ"