Боевики заблокировали здание Донецкой железной дороги, а город остался без эфирного вещания

Также в Донецке прекратили свое вещание большинство телеканалов и радиостанций.
19 мая сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в центральной части города,
Об этом сообщает портал "ОстроВ".
На улице Артема, 68, со всех сторон здания стоят автоматчики. На вопрос "ОстроВа", что здесь происходит, представитель ДНР сказал: "Блокируем управление Донецкой дороги".
Представители ДНР также перекрыли микроавтобусом дорогу по проспекту Маяковского, возле ресторана Пушкин, из-за чего нельзя проехать на улицу Артема. Возле микроавтобуса стоит автоматчик и указывает водителям, что им нужно ехать в объезд.
По информации портала, административное здание со всех сторон окружено вооруженными людьми. Около 3-4 человек поднялись к руководству Донецкой магистрали для проведения переговоров, при этом работа управления не приостановлена и никого пока не эвакуируют.
По данным портала, цель визита и требования захватчиков неизвестны, однако из гаража ДЖД захватчикам уже удалось угнать две ведомственные машины.
Пресс-служба Донецкой железной дороги пока не прокомментировала данную ситуацию.
Также издание сообщает, что в Донецке прекратили свое вещание большинство телеканалов и радиостанций.
С утра дончане, которые принимают сигнал на антенну, не могут посмотреть ни один канал как украинского, так и российского телевидения.
Также автомобилисты говорят о том, что их преемники не принимают сигнала местных радиостанций.
Напомним, ранее Генпрокуратура признала самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" террористическими организациями.
Видео: "ОстроВ"