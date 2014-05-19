На Донбассе боевики захватили еще одну избирательную комиссию

В Шахтерске Донецкой области боевики захватили окружную избирательную комиссию (ОИК) №55.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, пишет Украинская правда.

"По состоянию на 11:30 окружная избирательная комиссия №55 с центром в городе Шахтерск была захвачена вооруженными людьми", - заявил он.

Со слов Хивренко также стало известно, что сейчас члены комиссии не могут выполнять свои обязанности.

Отвечая на вопрос, есть ли информация о телесных повреждениях, нанесенных боевиками членам комиссии, он сказал, что таких сведений нет.

Обратим внимание, что террористы пытаются сорвать на востоке Украины проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.

Так, ранее в Донецкой области были захвачены два избирательных участка - 42-й в самом городе и 48-й в Краматорске.

Ранее также сообщалось, что 14 мая в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам.