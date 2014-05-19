МВД назвало причину гибели 32-х человек в Доме профсоюзов в Одессе

В Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая погибли 32 человека, было обнаружено вещество хлороформ, которое применяется в медицине.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал, сообщает УНИАН.

По его словам, в ходе следствия было проведено 30 осмотров Дома профсоюзов, в ходе которых обнаружено химическое вещество хлороформ, действие которой приводит к остановке дыхания.

Как отметил Сакал, установлено, что это вещество находилось в Доме профсоюзов не один день. Сейчас выясняется, откуда и кем оно было занесено, сколько его было, а также пропорциональность состава, добавил он.

Сакал сообщил, что украинской стороной направлено в Посольство Израиля письмо с просьбой предоставить квалифицированных экспертов, которые помогли бы установить действие и последствия применения хлороформа.

Напомним, 2 мая в Одессе произошло столкновение между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.