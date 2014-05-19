Какие провокации России грозят Украине в день выборов: прогноз экспертов

Количество рисков и угроз, которые будут сопровождать президентские выборы в Украине 25 мая, как никогда велико.

Опрошенные "Главредом" политологи предполагают, что возможно все – от призывов бойкотировать выборы до терактов и нападений провокаторов на участковые и окружные избирательные комиссии.

Однако, несмотря на всевозможные угрозы, эксперты убеждены, что выборы состоятся на всей территории страны, за исключением частей Луганской и Донецкой областей. И помешать голосованию может разве что прямое военное вторжение, на которое президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет.

В то же время, нашей стране стоит подготовиться к предотвращению угроз, которые назвали "Главреду" политологи.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Риски, связанные с будущими выборами, сейчас все понимают, и потому к ним готовятся. В частности, Верховная Рада приняла ряд поправок к закону о выборах президента Украины, которые позволяют комиссиям работать, учитывая ситуацию, которая сложилась на территории Донбасса.

Нынешние риски связаны с тем, что есть политическое и даже вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях. Велика угроза, что в части округов этих двух областей выборы провести не удастся. Это – главный риск. Но он не коснется всей территории – думаю, будет шанс провести выборы на севере Луганской области и западе Донецкой области, а также в других округах (будет зависеть от ситуации).

Кроме того, могут возникнуть риски в Харькове и Одессе: могут быть нападения на отдельные избирательные участки либо во время голосования, либо во время подсчета голосов, попытки сорвать голосование в отдельных местах. Я не исключаю, что подобное может быть и в других регионах, но это будут единичные, точечные попытки. Поскольку у пророссийских активистов сил для массового срыва выборов в других регионах, помимо Донбасса, просто не хватит. Однако попытки могут быть. Будут призывы к бойкоту выборов со стороны пророссийских активистов – посмотрим, как это повлияет на поведение избирателей. Думаю, что, все-таки, в абсолютном большинстве избирательных округов выборы состоятся.

Риск срыва выборов по всей территории страны может быть связан только с одним единственным обстоятельством – прямой военной агрессией России. Это единственное, что может остановить выборы. Все остальные сценарии могут реализовываться только в отдельных местах, в локальном измерении, и это не повлияет на проведение выборов в целом.

Насколько сегодня вероятна прямая военная агрессия? Когда речь идет о России, возможно все, что угодно. Но риск российской агрессии сейчас намного меньше, чем в середине марта. Россия предупреждена (о санкциях - ред.). Путин не хочет прямого глубокого конфликта с Западом и "холодной войны", поскольку это большой риск для российской экономики. Потому, надеюсь, что хватит здравого смысла не сделать такой глупости.

Координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская:

Основными рисками на будущих выборах сейчас остаются вопросы безопасности: безопасности избирательной документации, транспортировки бюллетеней, а позже – протоколов и избирательной документации с избирательных участков на окружные избирательные комиссии.

Также остается актуальным вопрос безопасности людей, в частности, членов избирательных участков. Местные правоохранители часто саботируют выполнение своих обязанностей, соответственно, люди оказываются незащищенными. К той же охране, которая предоставляется членам окружных избирательных комиссий, часто нет доверия и уверенности в их действиях в случае возникновения кризисной ситуации. Поскольку они симпатизируют сепаратистам и террористам.

Нельзя забывать и о вопросе информационной безопасности. Поскольку часть Донецкой и Луганской областей отрезаны от украинских медийных потоков, их жители получают информацию от российского телевидения или местных телеканалов, которые контролируются сепаратистскими группами. Соответственно, накануне дня голосования может быть организован хаос и паника, которые приведут к падению явки и тому, что люди будут просто бояться идти голосовать.

Также важен вопрос работы участковых избирательных комиссий и их охраны, учитывая, что часть ОИК так и не сформировали участковые избирательные комиссии, или же находятся сейчас под давлением террористов. Они не смогут нормально работать в день голосования, если не будут предприняты серьезные меры безопасности.

Соответственно, в день выборов мы можем столкнуться с проблемой провокаций, которые будут устраиваться террористическими группами. В случае применения системы запугивания членов избирательных комиссий, они могут просто не выйти в день голосования на работу. Это приведет к тому, что организация голосования и подсчета голосов будет усложнена или же станет невозможной.

ЦИК действует совершенно адекватно сложившейся ситуации. Так, на этапе организации псевдореферендума 11 мая был закрыт доступ к спискам избирателей. То же происходило и позже, в частности, в тех округах, где сепаратисты контролировали территорию и оказывали давление на работников отделений ведения Государственного реестра, пытались выкрасть списки избирателей и т.д. Кроме того, была адекватная реакция на изменение центра округа (в частности, это касается Славянска, так как работа ОИК там была невозможна, и центр округа был перенесен на другую территорию). Также необходимыми и оправданными были принятые изменения к закону о выборах президента (что касается вопросов безопасности, сопровождения списков, бюллетеней, привлечения большего количества правоохранителей и спецподразделений СБУ, изменения расположения окружной избирательной комиссии, предоставления дополнительной охраны для работы представителей избирательных комиссий и т.д.).

Все это адекватно ситуации, единственный момент – часто такие решения принимаются с большим опозданием. И одно дело – принятие решения, другое – его практическое воплощение. Потому что если охранные функции будут возложены на местную милицию, то у нас крайне мало шансов, что на практике эти меры безопасности сработают.

Политтехнолог, директор компании Berta Communication Тарас Березовец:

Возможны несколько сценариев угроз. Основной состоит в том, что террористы будут захватывать участковые и окружные избирательные комиссии на востоке стране, а, возможно, и не только там. Возможно, они попытаются какими-то диверсионными группами заблокировать деятельность комиссий на юге Украины: в Одессе, Херсоне, Николаеве и Запорожье.

Также существует большая опасность террористических актов, чтобы снизить явку, чтобы люди не шли на избирательные участки. С этой целью в день выборов могут осуществить акты поджогов, взрывов, чего угодно.

Кроме того, возможны новые снятия кандидатур перед самыми выборами. Хотя все сроки уже прошли. Это может делаться для того, чтобы сказать, что от юга и востока ни одного кандидата нет. К примеру, следом за Симоненко снимутся с выборов еще какие-то технические кандидаты. Возможно, даже Добкин решит сняться. Тигипко – нет, потому что он играет на результат парламентской кампании.

Также нельзя исключать подрывов телевышек. Чтобы люди не смогли получать объективную информацию, могут попытаться отключить везде, где только можно, украинское телевидение, как это было в Киеве (9 мая - ред.) – поджог возле НТКУ, когда исчезли все центральные телеканалы.

Уверен, что выборы состоятся. Риски срыва касаются только отдельных регионов: Луганская область не будет голосовать полностью, Донецкая – вся, кроме западных районов области, находящихся ближе к Запорожью и Днепропетровску.