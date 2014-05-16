Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.

Об этом он сказал в эфире ''Первого национального'' во время дебатов между кандидатами в президенты, пишет УНИАН.

"Коммунистическая партия приняла решение: мы снимаем свою кандидатуру с выборов президента", - сказал лидер КПУ в прямом эфире.



"Всесторонне обсудив сложившуюся ситуацию, Президиум ЦК при участии руководителей всех региональных организаций принял решение о прекращении участия нашего кандидата в избирательной кампании, о чем сообщено Центральной избирательной комиссии", - сообщает пресс-служба КПУ.

Напомним, 29 апреля бывший регионал, лидер сепаратистского движения "Юго-Восток" Олег Царев снял свою кандидатуру с президентских выборов.

30 апреля, экс-министр социальной политики Наталья Королевская решила снять свою кандидатуру с выборов президента.

Как известно сейчас кандидаты в президенты уже не могут сняться с выборов, так как последний срок, когда кандидаты могли официально сняться с выборов истек 2 мая.

Отметим также, что ранее Симоненко уже делал заявления в стиле российской пропаганды, за что даже был лишен слова в Верховной Раде. Кроме того, и.о. президента Александр Турчинов поднял вопрос о запрете Компартии в Украине.