Аваков заявил, что люди из штаба Гурвица могут быть причастны к событиям 2 мая в Одессе

К событиям 2 мая в Одессе причастны многие политические силы и деятели. В частности, среди них есть руководители предвыборных штабов кандидата на пост мэра Одессы, экс-главы города Эдуарда Гурвица.

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает УНН.



"Ведущую роль сыграли депутаты Одесского горсовета, сотрудники милиции, их родные и местные активисты, в частности, руководители предвыборных штабов Гурвица и сыновья известных одесских правоохранителей" , - сказал он.



Напомним, в результате стычек и пожара в Одессе 2 мая погибли 48 человек, еще 250 травмированы. Сейчас лица, причастные к гибели людей, находятся в розыске.

По словам начальника Главного следственного управления МВД Виталия Сакала, арестованы уже 12 человек.