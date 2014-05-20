Меркель поговорила с Путиным об Украине: объяснила важность выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала его признать результаты президентских выборов в Украине и с уважением отнестись к решению украинских избирателей.

Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства, пишет Deutsche Welle.

В беседе, состоявшейся в понедельник, 19 мая, Меркель подчеркнула значение предстоящих выборов для стабилизации ситуации в Украине и обратилась к Путину с призывом "сделать все, что в его власти, чтобы поддержать их проведение и признать их результаты".

Канцлер Германии также поприветствовала начало внутреннего диалога в Украине и первые переговоры за круглым столом, которые, по ее мнению, дают возможность всем, кто не признает насилия, принять участие в дискуссии о будущем единой страны.

Путин, в свою очередь, назвал конституционную реформу важным условием выхода из украинского кризиса.

В телефонном разговоре лидеры Германии и России также выразили надежду, что центральные власти и восточные регионы Украины продолжат диалог в целях урегулирования политического кризиса в стране.

Путин и Меркель обсудили возможные пути решения украинского конфликта и роль ОБСЕ в стабилизации обстановки в стране.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по распоряжению Путина российские войска отведены от границы Украины, но эта информация подтверждения на данный момент не получила.