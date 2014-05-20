Женщины прогнали боевиков с улиц Краматорска: опубликовано видео

В Краматорске несколько местных женщин выгнали из своего района террористов.

16 мая в Сети появилось видео, как несколько жительниц Краматорска пытаются прогнать с улицы боевиков с георгиевскими ленточками, которые приехали на микроавтобусе, пишет Украинская правда.

На нем видно, как несколько женщин подошли автобусу, где находились вооруженные мужчины в масках, и требовали от них оттуда убраться.

"Сколько будет продолжаться этот террор?" – возмущались женщины.

В ответ мужчины начали им угрожать, однако женщины не испугались, а еще больше начали требовать, чтобы они уехали с их улицы.

В итоге микроавтобус был вынужден отъехать, а потом спрятаться на так называемой базе сепаратистов.

видео: youtube.com