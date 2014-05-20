Эксперты оценили угрозу терроризма на юго-востоке Украины: опубликована карта

На Донбассе – 9 баллов, на Харьковщине – 6, в Одессе – 5.
По состоянию, на вторник, 20 мая, военные эксперты не наблюдают существенного изменения в численности группировки российских войск возле границы с Украиной.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
По данным "Информсопротивления", статичной остается и группировка российских войск на оккупированной территории в Крыму.
Что касается угрозы экстремизма в регионах Украины, то эксперты наблюдают некоторое возрастание градуса напряженности в Харьковской области, и незначительное снижение угрозы в Запорожской области.
В Донецкой и Луганской областях угроза терроризма оценена в предельно высокие – 9 баллов, на Харьковщине – 6, в Одесской области – 5.
На Запорожье – 3 балла, в южных Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях – 2.
В Киеве, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях – 1 балл.
В остальных областях Украины террористическая угроза оценена в 0 баллов.
фото: sprotyv.info