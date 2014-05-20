В Украине не увидели отвода российских войск от восточных границ

Никаких изменений в дислокации российских войск на границе с Украиной на данный момент не произошло.

Об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, передает УНИАН.

По его словам, "на практике, по крайней мере, на данный момент, никаких изменений в их дислокации не произошло".

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на Госпогранслужбу, что присутствия российский войск на расстоянии 10 км от украинской границы нет.

Напомним, 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят "учения" у границы Украины, в места постоянной дислокации.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести войска от границы с Украиной.

В НАТО опровергли заявление Путина: Россия не отвела войска от украинской границы.

Также известно, что 7 мая Путин уже заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной.