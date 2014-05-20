Киев дал 48 часов, чтобы Москва объяснила цель военных учений возле украинской границы

Украина обратилась к России с требованием официально разъяснить цели проведения военных учений "Авиадартс-2014", а также сообщить количество и типы вовлеченных в них сил и средств.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Это было сделано по каналам связи ОБСЕ согласно п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности

По Венскому документу, РФ обязана предоставить соответствующие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть до 17 часов по киевскому времени 22 мая.

Кроме того, Украина, в соответствии с п. "В.3" раздела II документа ОБСЕ "Меры стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций", призвала Россию воздержаться от осуществления в период президентских выборов полетов боевых самолетов в непосредственной близости к границам нашего государства, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, что, по информации Минобороны России, в период с 21 по 27 мая 2014 года в районе Липецка, Воронежа и Рязани будут проводиться учения ВВС РФ "Авиадартс -2014" .

Активная фаза учений состоится 24-25 мая, в ходе которой на территории Воронежской области "отрабатываться боевое применение ракетного, бомбового и пушечного вооружения по наземным целям, а также преодоление системы ПВО условного противника".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Украина потребовала от России отменить учения возле нашей границы, ведь "Авиадартс-2014" не будет способствовать нормализации обстановки.

Фото: mil.ru