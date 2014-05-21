Милиция установила убийц 46 активистов Майдана: семерых задержали

Во вторник, 20 мая, на закрытом совещании милиция и прокуратура отчиталась перед родственниками погибших активистов Евромайдана, заявив, что силовики установили личности убийц 46-ти человек.

Об этом сообщает ТСН.

По данным милиционеров, они уже задержали семерых подозреваемых, остальные находятся в розыске.

"В основном, это бывшие "беркутовцы". Многие из них скрываются в Крыму и на Востоке страны", - сообщают журналисты, ссылаясь на заявление силовиков.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заверил, что до конца недели семьи погибших активистов получат обещанную еще три месяца назад материальную помощь от государства.

Также он извинился за молчание и пообещал, что встречи с ними теперь будут проводить регулярно. Так, по его словам, следующая состоится через месяц.

Между тем, родственники убитых майдановцев говорят, что им не нужны льготы или деньги. Им просто важно знать, кто виновен в убийстве их родных и близких.

Напомним, в субботу более 70 семей погибших активистов Евромайдана под Кабмином требовали встречи с чиновниками и отчета от силовиков о результатах расследования.

Кроме вышесказанного добавим, что ранее и. о. генпрокурора Украины Олег Махницкий заявил, что украинские правоохранительные органы раскрыли схему разгона Майдана и убийства участников акций протеста, а также доказали вину экс-президента Виктора Януковича.

До этого Генпрокуратура задержала 12 бывших бойцов спецназа "Беркут", подозреваемых в причастности к убийствам активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014-го.

Обратим внимание, что с 30 ноября 2013 года и по состоянию на 6:00 9 апреля количество жертв акций протестов в Украине увеличилось до 105 человек.

Видео: ТСН