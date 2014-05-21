Царев заявил, что его дом сожгли "вооруженные люди"

Сегодня утром, 21 мая, нардеп, лидер сепаратистского движения "Юго-Восток" Олег Царев заявил, что этой ночью вооруженные люди забросали его дом в Днепропетровске "коктейлями Молотова" из-за чего он сгорел.

О пожаре нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью сожгли мой дом в Днепропетровске. Приехали на двух автобусах вооруженные люди в два часа ночи и забросали дом "коктейлями Молотова", - написал он.

По его словам, злоумышленники чувствовали себя уверенно.

"То, как сжигали - снимали на камеру, наверное, чтобы отчитаться за проделанную работу", - добавил Царев. С его слов также стало известно, что рядом с домом валяется много "стреляных гильз".

Ранее сообщалось, что Олег Царев снял свою кандидатуру с выборов президента, назначенных на 25 мая.

Кроме вышесказанного напомним, что против Царева в Украине открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

Стоит также добавить, что ЕС и Швейцария внесла Царева в новый "черный санкционный список".