Комбат "Донбасса" дал предателям-гаишникам 24 часа на бегство

Командир добровольческого батальона "Донбасс" обратился к бывшим сотрудникам государственной автоинспекции Украины Донецкой области.

Обращение опубликовано на странице Семена Семенченко в Facebook.

"Предав государство и народ, которому вы давали присягу, часть сотрудников ГАИ Донецкой области несут совместную службу на блокпостах с представителями ДНР, сопровождают свободно перемещающиеся по территории Донецкой области, в том числе и в тыл нашим войскам в Славянске колонны боевиков, охраняют подступы к захваченным террористами административным зданиям", - подчеркнул он.

Учитывая это, Семенченко предупредил, что у перебежчиков есть 24 часа на то, чтобы сложить оружие и покинуть Донецкую область.

"Приказываю в течение суток, до 12-00 22 мая 2014 года сложить оружие и покинуть пределы Донецкой области. В случае неподчинения и продолжения совместных действий с террористами и предателями Украины мы не будем делать различий между вами и ими. Все оказывающие вооруженное сопротивление будут уничтожены", - заявил комбат.

В то же время он обратился и к родственникам предателей.

"Обращаюсь к родственникам изменников – убедите своих, что никакие деньги не стоят жизни и позора, заберите своих мужей, отцов, братьев и уезжайте в Россию, к тому "светлому будущему" куда вы за волосы тащите Украину", - призвал Семенченко.

По его словам, "пока еще некоторые приграничные переходы свободны, у вас есть шанс сохранить жизнь и награбленное добро. Терпению украинского народа подошел конец, никакие "договорняки" вас не спасут – для нас вы предатели Родины и не заслуживаете другой участи. Время пошло. Слава Украине!", - резюмировал комбат.

Как сообщал "Главред", ранее добровольческий батальон "Донбасс" взял под контроль Великоновоселковский район области и прогнали оттуда ставленников так называемой "Донецкой республики".