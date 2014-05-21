Боевики собираются вывезти в РФ тела погибших: помогают российские военные

В моргах города Краматорск (Донецкая область), в котором силовики проводят антитеррористическую операцию, находится от 50 до 100 тел террористов, подготовленных для вывоза в Россию. Боевики, при помощи российских военных, пытаются их вивезти в РФ.

Об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев, передает "ОстроВ".

"В моргах Краматорска находятся от 50 до 100 погибших террористов в ходе боев с силами антитеррористической операции", - сказал он.

При этом Селезнев добавил, что сейчас, согласно оперативной информации, в районе Дмитровка на украино-российской границе террористы и российские военные, со своей стороны, готовят коридор для вывода террористических групп и вывоза погибших на территорию РФ.

Он также подчеркнул, что активная фаза антитеррористической операции на востоке Украины продолжается.

Кроме вышесказанного напомним, ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что террористы, действующие на востоке Украины, где сейчас проходит АТО, находятся в состоянии замешательства - у них проблемы с деньгами и вывозом тел погибших.

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