СБУ задержала "народного мэра" Тореза

Сотрудниками СБУ на Донбассе задержана самопровозглашенный "мэр" города Торез Ирина Полторацкая.

Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

"Несмотря на официальные предостережения от Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры о недопустимости поддержки сепаратистских проявлений, она продолжала деятельность в поддержку структур, которые готовили и организовали проведение псевдореферендума 11 мая в Торезе", - говорится в сообщении.

Полторацкая была отправлена в Киев. Сейчас с задержанной проводятся необходимые следственные действия.

В СБУ готовятся объявить ей о подозрении в совершении преступления "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "участие в деятельности террористической организации".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно о серьезных ссорах среди террористов на Донбассе: так, "мэр" Славянска пообещал "ввести войска в Донецк".