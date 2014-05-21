Тягнибок объяснил, почему "Свобода" против принятого Радой меморандума

21 мая 2014, 15:26

Тягнибок считает, что нардепы хотели переписать Конституцию.

Олег Тягнибок

Меморандум мира и согласия, принятый вчера Верховной Радой, работает в интересах террористов и не защищает интересы украинцев и украинского государства.

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, пишет УНИАН.

Как известно, вчера Верховная Рада голосами 252 народных депутатов поддержала меморандум мира, призвав граждан страны "вернуться к совместной работе по защите, развитию и построению демократической, суверенной и единой Украины". При этом фракция "Свободы" в полном составе проигнорировала голосование по документу.

"Так называемый "меморандум" не содержит ни слова о защите украинцев, против которых ведутся этнические чистки на востоке страны. Он попросту является попустительством террористам, действующим на территории украинского Донбасса, их преступлениям, направленным против украинской нации. Пока не будет обеспечена полная ликвидация терроризма на территории Украины - ни о каких меморандумах не может быть и речи", - заявил лидер украинских националистов.

Кандидат в президенты от "Свободы" также отметил, что одобрившие документ нардепы пытаются переписать Конституцию Украины, утвердив парламентско-президентское устройство государства и определив особый статус русского языка.

"Необъяснимым остается стремление выделить русский среди других языков, которые используются в Украине. Документ по сути унижает языки других национальных меньшинств. Пересмотр статуса украинского языка как единственного государственного является не только покушением на основы государственного строя, но и предательством украинского населения Донбасса, которое мужественно противостоит российской агрессии", - считает Тягнибок.

По его словам, "в угоду "регионалам" и олигархическим кланам нардепы пытаются создать региональные княжества, которыми будут руководить местные князьки". Он также раскритиковал отсутствие в документе осуждения Радой оккупации Крыма и срыва международных гарантий безопасности со стороны России. 

"Всеукраинское объединение "Свобода" поддерживает любую попытку национального согласия и выступает за прекращение гражданского конфликта. Но подписание меморандумов, инициированных Партией регионов и написанных под диктовку кремлевских кураторов, усиливает позиции пророссийских террористов и наносит коварный удар в спину защитникам Отечества, сдерживающим вражеский натиск на востоке. Призывы "отказаться от радикальных действий", адресованные не террористам, а украинским силовикам, являются высшей формой цинизма и политического фарисейства на фоне массовых фактов убийств и похищений мирных украинцев российскими оккупантами", - заявил Тягнибок.

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