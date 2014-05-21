Кравчук ждет, что шахтеры и металлурги прогонят сепаратистов с Донбасса

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук считает, что для урегулирования ситуации на востоке страны необходима активная позиция обычных людей и большого бизнеса.

Об этом он заявили во время Третьего всеукраинского круглого стола национального единства в Николаеве, сообщает УНИАН.

"Власть может создать условия, чтобы вы сами сделали для себя. Если мы будем ждать, пока кто-то приедет, пусть приедет милиция из Киева и наведет порядок. Ринат Ахметов все рассказал, что мы будем гнать в шею этих представителей "Донецкой народной республики", - подчеркнул экс-президент.

"И когда шахтеры, металлурги, химики, машиностроители выйдут на улицы и выгонят их с земли нашей, условий для их деятельности никаких не будет", - уверен Кравчук.

Больше о том, поможет ли Ахметов стабилизировать Донбасс, читайте в статье: "Гудком и меморандумом: сможет ли Донбасс побороть сепаратизм".