Военная авиация России продолжает нарушать воздушное пространство Украины

Несмотря на заявления руководства России об отводе войск и техники РФ от украинских границ российская военная авиация продолжает нарушать воздушное пространство Украины, так, вчера, 21 мая, над территорией страны был замечен военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет ZN,UA, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Вчера вечером около 21:00 пограничники наблюдали, как российский военный вертолет Ми-8 на низкой высоте залетел на сто метров на территорию Украины, развернулся и улетел обратно", - заявил представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян.

По его словам, это произошло на границе с Россией в Сумской области.

Таким образом, констатируют в Госпогранслужбе, российская военная авиация продолжает нарушать воздушное пространство Украины, несмотря на заявления руководства РФ об отводе российских войск и техники от украинских границ.

Кроме вышесказанного напомним, в конце апреля о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Украины сообщили в Пентагоне. Тогда в министерстве обороны США заявляли, что 25 апреля самолеты РФ неоднократно залетали в воздушное пространство Украины.

Добавим, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска были отведены от границ Украины к местам постоянной дислокации.