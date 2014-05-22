Минобороны: на Донбассе боевиков взяли в плотное кольцо окружения

В СНБО и Минобороны объяснили нападение террористов на лагерь украинских военных под Волновахой Донецкой области в ночь на 22 мая тем, что силовики создали плотное кольцо окружения боевиков в регионе, поэтому они ночью попытались прорвать его. В оборонном ведомстве подчеркнули: "кольцо окружения вокруг боевиков сужается".

Об этом сообщили в Министерстве обороны и Совете национальной безопасности и обороны, пишет Украинская правда.

"Террористы на Донетчине и Луганщине фактически оказались в окружении из подразделений Вооруженных сил, которые их четко локализовали. Нападение на блокпост под Волновахой - это попытка прорвать определенное кольцо окружения и захватить еще один город", - написала заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар в Facebook.

При этом она добавила, что задача боевиков - терроризировать регион и не дать провести выборы, а также не допустить стабилизации ситуации.

"Блокпост военные удержали, к сожалению, снова ценой человеческих жизней, ценой жизней наших ребят-героев… Кольцо окружения будет сужаться", - добавила она.

В Минобороны же сообщают, что военнослужащие ВСУ, которые выполняют задачи в определенных районах Донецкой и Луганской областей, "создали плотное кольцо окружения с целью недопущения распространения терроризма, дестабилизации обстановки в других регионах и срыва выборов в Украине".

В то же время в оборонном ведомстве подчеркнули, что "несмотря на это, террористы не прекращают попыток вырваться из окружения".

"В ночь с 21 на 22 мая боевики осуществили попытку прорвать кольцо окружения в двух местах - в районе границы с Российской Федерацией (Станично-Луганский район Луганской области) и в районе блокпоста вблизи населенного пункта Ольгино, что в 40 километрах на юг от Донецка. Преступники намеревались захватить город Волноваха", - сообщает Минобороны.

"Террористы обстреливали блокпост сосредоточенным огнем из тяжелого вооружения - гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Несмотря на плотный огонь со стороны террористов, украинским бойцам удалось дать отпор и удержать блокпост. Вопреки попыткам террористов вырваться из окружения, кольцо вокруг них постоянно сужается", - добавили там.

По данным Минобороны, вследствие боя есть погибшие с обеих сторон и раненные.

"На место события был немедленно направлен санитарный транспорт для предоставления неотложной медпомощи раненым и эвакуации их в военно-медицинские заведения", - добавляет ведомство.

Напомним, в ночь на 22 мая произошло несколько нападений диверсионно-террористических групп на подразделения Вооруженных Сил Украины, в результате которых погибли украинские силовики.

Позже и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что во время нападения погибли 13 украинских военных.

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