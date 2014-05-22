Донецкие террористы решили обратиться к Путину: просят признать "независимость"

Сепаратисты хотят обратится к президенту РФ.
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика", признанная ГПУ террористической организацией, решила обратиться к России с просьбой признать ее "суверенитет" и "независимость".
Проект соответствующего обращения к президенту России Владимиру Путину и ряду государственных структур страны зачитал "спикер "Верховного совета" так называемой ДНР Денис Пушилин, пишет ИТАР-ТАСС.
"…Выражая волю народа, "Верховный совет Донецкой народной республики" 20 мая 2014 года принял "Декларацию президенту Российской Федерации"… с просьбой инициировать вопрос о признании независимости "Донецкой народной республики", - заявил Пушилин.
Кроме вышесказанного напомним, что после "референдума", который террористы на Донбассе провели 11 мая, донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов. В то же время представители так называемой "Донецкой народной республики" попросились в состав России.
Видео: newsanna