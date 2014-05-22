Возле границ Украины много российских войск, они занимают угрожающие позиции - НАТО

Российские войска все еще остаются возле границ Украины в большом количестве, занимают "угрожающие позиции" и "оказывают давление на ситуацию" и украинские власти.

Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, пишет "Интерфакс". По словам военного, об отводе российских войск точно говорить пока нельзя.



"Мы видим некоторые передвижения. Однако их масштаб и охват еще не ясны", - сказал Бридлав на пресс-конференции в Брюсселе.



На вопрос о том, можно ли говорить об объявленном отводе российских войск от украинской границы, он ответил: "Не знаю".



По словам Бридлава, передвижение войск ограничивается одним из трех районов, которые прилегают к границе с Украиной, в которых, по оценкам НАТО, находятся 40-50 тысяч единиц личного состава.



"На границе остается еще очень большая группировка, которая, возможно, незначительно сокращена... И эти войска занимают угрожающие позиции и в состоянии оказывать дальнейшее давление на киевское правительство", - добавил он.

Напомним, Россия заявила, что уже начала отвод войск от границ Украины.

В то же время, США и НАТО заметили передвижение российских военных, но пока не сделали окончательного вывода об их отводе.