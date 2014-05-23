Батальон "Донбасс" вырвался из окружения террористов: предварительные данные

О прорыве сообщил Тымчук.
Батальон "Донбасс" по предварительным, окончательно не подтвержденным данным, вырвался из окружения террористов.
Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Только что сообщили - батальон "Донбасс" вроде прорвался, сейчас сосредоточились возле блокпоста армейских. Это предварительные данные. Будут подробности - сразу сообщим", - написал он.
Напомним, добровольческий батальон "Донбасс" попал в окружение боевиков возле села Карловка Донецкой области.