Батальон "Донбасс" выходит из окружения: у раненых - травмы головы и большие кровопотери

Большинство добровольцев батальона "Донбасс", попавшего в окружение под Карловкой Донецкой области, удалось вывести к блокпосту.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"По батальону "Донбасс" информация подтверждается: основная часть батальона выведена к блок-посту. В штабе АТО заверяют, что раненые эвакуированы, и "принимаются меры" по выводу из окружения остальных бойцов батальона", - рассказал военный эксперт.

По его словам, общими усилиями ситуация с "Донбассом" - на контроле на очень высоком уровне. "Я очень надеюсь, что это поможет. Мы следим за ситуацией по нескольким каналам", - подчеркнул Тымчук.

Раненых в бою под Карловкой бойцов доставляют в Красноармейскую ЦРБ. Как рассказал главврач Сергей Шутько, с сегодняшнего утра в больницу поступило три пациента с огнестрельными ранениями, еще одного отправили санавиацией для лечения в Донецке, сообщает городское издание 06239.com.ua.

По словам Сергея Леонидовича, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. У всех имеются серьезные травмы головы и большие кровопотери.

Напомним, утром 23 мая комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщил о засаде, в которую попали его бойцы и попросил помощи у военных, расположившихся в 15 км от места боя.