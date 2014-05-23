Россия продолжит провокации, но Украина сохранится в нынешних границах - эксперт

После выборов президента Украины Россия не оставит в покое нашу страну и будет провоцировать конфликты. В то же время, украинское государство сохранится в нынешних границах.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Юрий Якименко.

"Из заявлений российского руководства понятно, что оно вряд ли признает легитимность проведенных в Украине выборов. Одновременно оно будет вынуждено устанавливать контакты с новоизбранным президентом", - в частности, отметил он.

На вопрос, оставит ли Россия Украину в покое после выборов, эксперт ответил: "Очевидно - нет. Наоборот, она будет продолжать своими действиями поддерживать внутреннее напряжение, провоцировать конфликты".

"Стабильная спокойная и уверенная в себе европейская Украина не входит в планы нынешней российской власти", - пояснил Якименко.

Вместе с тем, он уверен, что Украина сохранится, как государство, в нынешних границах, несмотря на угрозы ее целостности.

"Украина в нынешних границах, бесспорно, сохранится... Хотя попытки расшатать ее целостность будут продолжаться", - добавил политолог.

Напомним, эксперт по вопросам выборов Ольга Айвазовская на чате в "Главреде" отметила, что пророссийские террористы устроят провокации 25 мая, но сорвать выборы не получится.

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