Россия продолжит провокации, но Украина сохранится в нынешних границах - эксперт

Политолог объяснил действия российской власти.
После выборов президента Украины Россия не оставит в покое нашу страну и будет провоцировать конфликты. В то же время, украинское государство сохранится в нынешних границах.
Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Юрий Якименко.
"Из заявлений российского руководства понятно, что оно вряд ли признает легитимность проведенных в Украине выборов. Одновременно оно будет вынуждено устанавливать контакты с новоизбранным президентом", - в частности, отметил он.
На вопрос, оставит ли Россия Украину в покое после выборов, эксперт ответил: "Очевидно - нет. Наоборот, она будет продолжать своими действиями поддерживать внутреннее напряжение, провоцировать конфликты".
"Стабильная спокойная и уверенная в себе европейская Украина не входит в планы нынешней российской власти", - пояснил Якименко.
Вместе с тем, он уверен, что Украина сохранится, как государство, в нынешних границах, несмотря на угрозы ее целостности.
"Украина в нынешних границах, бесспорно, сохранится... Хотя попытки расшатать ее целостность будут продолжаться", - добавил политолог.
Напомним, эксперт по вопросам выборов Ольга Айвазовская на чате в "Главреде" отметила, что пророссийские террористы устроят провокации 25 мая, но сорвать выборы не получится.
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