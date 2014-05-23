СБУ обезвредила вирус, который мог сорвать выборы и перекрыла финансы террористам

Председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал об успехах спецслужбы: был обнаружен и уничтожен вирус, стиравший результаты выборов 25 мая, а также прекращена финансовая помощь террористам на Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает "Украинская правда".

"Вчера была уничтожена инфицированная программа, которая незаконным образом была предыдущим руководством правительства предложена ЦИК. 25 мая этот вирус должен был уничтожить результаты выборов", - рассказал Наливайченко.

Также он подчеркнул, что вирус был ликвидирован, а программное обеспечение заменено.

"Этот вирус ликвидирован, программное обеспечение заменено, таким образом у нас сегодня есть уверенность, что сервер ЦИК защищен", - подчеркнул он.

Он также добавил, что СБУ вместе с МВД осуществляет защита бюллетеней и списков избирателей.

Кроме того, в Киеве были ликвидированы три банковских учреждения, которые переводили деньги на нужды террористов.

В течение года три структуры "отмыли" 700 млн. грн., которые использовали на финансирование террористических группировок.

"Три офиса, 30 автомобилей. Масштабы - 700 млн.грн. в течение года - на финансирование террористических группировок. Предыдущее руководство ГПУ совершало руководство раздела грязных денег от этой помойки. В прошлом году они разделили 6 миллиардов гривень через эту "стиральную машину", - сказал Наливайченко.

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