25 мая боевые операции на Донбассе не планируются - СБУ

В день выборов 25 мая никаких военных операций в зоне АТО не планируется.

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, передает РБК-Украина.

"Наша задача – обеспечить безопасность, миролюбивый, прозрачный путь для всех украинцев, чтобы они смогли проголосовать. Никаких военных операций мы не планируем в этот день",- подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 23 мая, в Донецкой и Луганской областях 20 из 34 окружных избирательных комиссий остаются заблокированными.

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