В МВД журналистов российского LifeNews обвинили в помощи террористам

Советник главы МВД рассказал, что журналисты снимали на видео убийства, чтобы выложить их для платного просмотра.
Журналисты российского телеканала LifeNews снимали на видео убийство украинских силовиков, чтобы потом выложить ролики для платного просмотра в интернет.
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНИАН.
"Они собирались снимать пуск ракеты по позициям наших военных, то есть занимались съемкой видео, на котором убивают людей, а затем за деньги это видео просматривали бы. Подобного рода вещи – это не журналистика, а пособничество террористам", - сказал он.
Также Геращенко добавил, что сотрудники российского телеканала фактически помогают террористам, сообщая им о передвижении украинской военной техники и расположении военных.
Советник отметил также, что в зоне антитеррористической операции, по закону об антитеррористической деятельности, работа представителей СМИ ограничена и может осуществляться только с разрешения руководства АТО.
"В данном случае у нас это, к сожалению, не соблюдают, но я надеюсь, что Антитеррористический центр займется этим вопросом", - сказал Геращенко.
Напомним, 18 мая сотрудники украинских спецслужб задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), и российских журналистов, которые снимали их действия.
Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: "так называемые "журналисты" LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти "журналисты" сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп".
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