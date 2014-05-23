В МВД журналистов российского LifeNews обвинили в помощи террористам

Журналисты российского телеканала LifeNews снимали на видео убийство украинских силовиков, чтобы потом выложить ролики для платного просмотра в интернет.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНИАН.

"Они собирались снимать пуск ракеты по позициям наших военных, то есть занимались съемкой видео, на котором убивают людей, а затем за деньги это видео просматривали бы. Подобного рода вещи – это не журналистика, а пособничество террористам", - сказал он.

Также Геращенко добавил, что сотрудники российского телеканала фактически помогают террористам, сообщая им о передвижении украинской военной техники и расположении военных.

Советник отметил также, что в зоне антитеррористической операции, по закону об антитеррористической деятельности, работа представителей СМИ ограничена и может осуществляться только с разрешения руководства АТО.

"В данном случае у нас это, к сожалению, не соблюдают, но я надеюсь, что Антитеррористический центр займется этим вопросом", - сказал Геращенко.

Напомним, 18 мая сотрудники украинских спецслужб задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), и российских журналистов, которые снимали их действия.

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: "так называемые "журналисты" LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти "журналисты" сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп".

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".