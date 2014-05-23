Украинская армия продолжает сжимать кольцо вокруг террористов на Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины успешно выполняют задачи в рамках антитеррористической операции, продолжают сжимать кольцо вокруг террористов с целью недопущения дестабилизации обстановки в других регионах страны и срыва внеочередных президентских выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В большинстве случаев украинским военнослужащим приходится сталкиваться с хорошо подготовленными и вооруженными боевиками, профессиональными наемниками, действующими коварно, из засад и постоянно используют пособий, которые маскируются под гражданское население в качестве живого щита.

В то же время, отмечают в Минобороны, террористы не оставляют попыток вырваться из окружения и осуществляют нападения на позиции, блокпосты и колонны военной техники.

По данным оборонного ведомства, "в ночь с 22 на 23 мая 2014 года террористы напали на колонну военной техники, которая двигалась возле населенного пункта Рубежное Луганской области. Около 04.40 в районе моста между г. Рубежное и г. Дружелюбовка колонна одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины попала в засаду и была обстреляна нападающими из гранатометов и стрелкового оружия. Военнослужащие части вступили в бой. Вследствие ожесточенной схватки один военнослужащий погиб, еще трое были ранены", - говорится в сообщении.

"22 мая, около 15.40, на южной окраине Рубежного более 500 вооруженных боевиков совершили нападение на позиции воинской части, опять-таки под прикрытием пособников террористов, которые выступили живым щитом. Для этой кровавой акции боевики целенаправленно накапливали силы заранее. В данном случае речь идет о банде боевиков из Луганска, которые в последнее время дислоцировались в г. Антрацит, и в состав которой входили российские профессиональные наемники.

В тесном взаимодействии механизированного подразделения и армейской авиации украинские военные дали террористам бескомпромиссный отпор. Ожесточенный бой длился несколько часов. Украинским военным удалось удержать позиции и заставить диверсантов отойти. Потери боевиков — до 20 убитых и более 30 раненых", - отмечают в пресс-службе.

Во всех случаях военнослужащие, раненные в бою, получили неотложную медицинскую помощь и эвакуированы в военно-медицинские учреждения.

Напомним, СБУ задержала и ликвидировала 5 диверсионно-террористических групп.