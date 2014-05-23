В России рассказали, сколько будут отводить войска от границы с Украиной

Россия будет возвращать свои войска Западного и Южного округов от границ Украины в места их дислокации в течение 20 дней.

Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, пишет Интерфакс.

По его словам, на конференции по вопросам безопасности в Москве никто не обсуждал вопрос отвода войск от украинских границ до 1 июня.

По словам Герасимова, передислокация войск началась 19 мая. В ней задействованы самолеты Военно-транспортной авиации и железная дорога.

Напомним, 22 мая в Пентагоне подтвердили начало отвода российских войск от границ Украины, но отметили, что много военных РФ остаются на своих позициях.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Россия не отказалась от своей цели -захватить часть территории Украины и сорвать президентские выборы, а также назвал отвод войск от украинских границ "блефом".



Как известно, 19 мая президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые принимали участие в обучениях в пограничных с Украиной областях, к местам постоянной дислокации.



21 мая Путин еще раз подчеркнул, что войска передислоцируют дальше от границы с Украиной в связи с выборами украинского президента, которые должны состояться 25 мая